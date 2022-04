La reacción de la mujer de Di María al ser vinculada al escándalo de Tini Stoessel

Sin embargo, la propia Cardoso salió a aclarar los puntos con un furioso mensaje en Instagram. “Hola Luli Fernández. ¿Es necesario inventar tanto? A Tini la seguí por mi hija Mía poquísimo tiempo, cuando hizo su recital en París, luego la dejé de seguir, antes del inicio de la pandemia. A la China Suárez ni me acuerdo si alguna vez la seguí, tal vez sí, y mucho menos recuerdo haberlo dejado de hacer. Gracias, pero dejen de salpicar para todos lados y meternos a todas en problemas ajenos”, escribió.

La pelea siguió por privado

Ya por mensajes privado, Jorgelina continuó: ¿De qué entorno directo me hablás? No conozco a Cami Homs, no conozco a De Paul... no me des vuelta la tortilla. Tu mensaje insinúa que 'ahora dejé de seguir a las protagonistas' y no fue ahora. No me salpiques, no inventes de mi entorno porque mi entorno directo está lejísimos de darle datos a periodistas y mucho menos falsos. Quilombos ajenos conmigo no, y mucho menos si los inventan. Cuido mucho mi nombre y el de mi familia. No me habían salpicado hasta hoy pero no voy a permitir que digan cualquier cosa”.

Luli Fernández le contestó: “Entiendo tu molestia, pero tal cual te dije recién, a mí esto me l hace notar una persona que te frecuenta. No tengo nada personal ni con vos ni con nadie. Lamento que esto de incomode tanto. Entenderás que por la envergadura del asunto, todos los ojos están puestos en los protagonistas y el entorno. Rodrigo De Paul es jugador de la Selección como lo es tu marido y Paredes. Por eso nos llega toda esta info”.