Los 10 datos curiosos de Tini Stoessel que quizás no conocías

Con 25 años a cuestas y un amor con el volante de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, que crece día a día, Tini fue una de las personas mas buscadas por los argentinos en Google en el corriente año. Por eso, te contamos 10 cosas que quizás no sabías sobre ella.

tini stoessel.jpg

LEE MÁS: Quiénes fueron los amores en la vida de Tini Stoessel

10 DATOS CURIOSOS DE TINI STOESSEL QUE NO CONOCÍAS

1) Su nombre completo es Martina Alejandra Stoessel Muzlera, tiene 25 años y nació 21 de marzo de pero de 1997.

2) Su primera aparición antes de hacerse famosa en Violetta fue en la tira Patito Feo.

3) Una vez contó en su cuenta de Instagram el por qué de su apodo. "Más que un apodo, Tini, es la palabra que me mantiene centrada con mi esencia y representa lo que más amo en esta vida… Mis seres queridos"

4) Su padre, Alejandro Stoessel, es productor de televisión. Por ahí comenzó su cercanía con la televisión y las cámaras.

5) Gracias a "Violetta", ganó el premio Kid’s Choice a la Mejor actriz revelación en 2012 cuando recién tenía 15 años.

6) Los Beatles son su banda favorita desde pequeña, pero la canción que más le gusta es "Man in the mirror" de Michael Jackson.

7) Tiene 5 tatuajes. A los 16 años se hizo su primer tatuaje en la muñeca derecha: "All you need is love".

8) Tuvo varios amores en su vida: Peter Lanzani, Pepe Barroso Silva y Sebastián Yatra. Hoy está en pareja con Rodrigo De Paul.

9) En 2016 la revista "The Hollywood Reporter" la nombró como una de las 20 mujeres mas influyentes de la televisión mundial.

10) Ya cuenta con una estrella en el Paseo de La Fama de Argentina, figura que se puede apreciar en la avenida Corrientes de Buenos Aires. El reconocimiento se le hizo en el año 2017.