Tini Stoessel se aleja de la música: a qué se debe esta fuerte decisión

Acto seguido, la panelista contó la decisión que tomó la cantante respecto a su carrera. “Lo quería hacer a cielo abierto porque ella necesita cantar a cielo abierto. No va a haber River. Este año Tini no canta más. Termina estas dos semanas de shows, y se va a México a grabar una serie. No es con Lali Espósito como se dijo”, explicó Latorre.

yanina latorre sobre tini.mp4

“En dos semanas se va a México y ya no vuelve. Va a ser un protagónico que hace mucho que no trabaja como actriz. Va a ser un papel protagónico y es para adultos. Y el año que viene larga un nuevo disco”, reveló.

Luego reveló los proyectos del próximo año: “Empieza el tour 2025 con River, con todos los estadios y gira mundial. Y va a ser la misma Tini de siempre, con sus hits y su nuevo disco. Este fue un momento de su vida que ya necesitó parar”.