Tomás Holder abrió una cuenta en OnlyFans y generó polémica con sus frases: "Desleer"

El influencer decidió abrirse un perfil en la plataforma para adultos y en su descripción escribió: "Si te gusté cuando me viste por primera vez, cuando me conozcas por aquí no voy a salir de tu cabeza. Si no sabés regalarle una sonrisa a papi mejor ni te aparezcas… Y si sabés, mandame un DM para que veas como todo se puede calentar".

Holder.jpg

Lo que llamó la atención fueron sus frases en cada contenido: "¿Jugamos al mago? Te echo un polvo y desaparezco"; "¿Hacemos el 68? Vos me la chup*s y yo te debo una...".

holder mago.jpg

holder only.jpg

Esto generó que comenzaran a atacarlo en la red social "X" y dijeron: "Ay no, por favor. ¿Quién le dijo que esto le iba a funcionar?; "Para mí los títulos se los dijo Chat GPT"; "Desleer", entre otros.

El influencer arrancó en la plataforma con una oferta limitada del 85% de descuento durante 31 días por 3,75 dólares para poder ver todo su contenido. Luego, están los paquetes de suscripción de 3 meses con un total de 63.75 dólares, de 6 meses con un precio de 112,50 dólares y 12 meses con un total de 195 dólares.