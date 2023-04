Desinhibida, frente a la cámara, le habla así al conductor: "Hola, gente. Hola, Marce. Soy Gisela Gordillo y quiero entrar al Bailando".

Así es el casting de la madre de Holder para entrar a Gran Hermano 2023

mama de holder

Gisella sacó chapa con el nombre de su hijo: "No se bailar, no se cantar, no se actuar... O bueno, actuar, un poco sí -le plantea a "Marce"-. Pero soy la mamá de Holder y si el chiquito se manda alguna cagada, que seguramente se las va a mandar todas, a la única que le hace caso en a mí, porque me tiene miedo".

"Así que, Marce, pensalo, me necesitás. Soy la única que puede controlar a esa fiera", cierra el video.

Casting para Gran Hermano 2023

También en TikTok, la madre de Holder compartió el video que envió para intentar entrar en la próxima edición de Gran Hermano, el ciclo del que participó su hijo en la edición 2022.

"Hola, Gran Hermano. ¿Cómo estás? Soy Gisela Gordillo, soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga -comienza diciendo la mamá de Holder-. Tengo tres hijos: uno facherísimo, de 22 años; una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos, y por algún escandalito mediático".

Y sigue: "Soy bastante intensa, voy al frente y siempre quiero tener la razón. Me encanta hacer un montón de cosas de la casa. No cocino y me encanta hablar de sexo. Me parece que va a ser un personaje que va a dar que hablar".

"Me encanta ser sexy 24/7, soy la mami que esa casa necesita. Pensá en mí", cerró su presentación Gisela Gordillo.