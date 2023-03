Tomás Holder entró con todo y le preguntó a Marcos si le gusta Julieta: la respuesta del salteño

image.png

En contraposición de personalidades, al rosarino le tocó hacer campaña para Marcos, quien lo recibió con los brazos abiertos. En un intento de conocerse mejor, ya que solo compartieron una semana, los chicos entablaron una conversación profunda en la habitación.

En un momento dado, Holder lo interrogó para saber si le había gustado alguna persona dentro de la casa e indagó sobre cómo se sintió el salteño durante "cinco meses sin nada", en referencia al sexo.

marcos holder julieta.mp4

"Yo no hubiese aguantado, Marcos. Yo me hubiese ido. Si al segundo mes no tenía contacto con nadie, no sé", lanzó Holder a la espera de la respuesta de su aliado.

El Primo respondió: "No me desespero por nada... No necesito tampoco, digamos. No lo tomo como una desesperación ni mucho menos". Acto seguido, Tomás trajo el nombre de Julieta Poggio a la charla.

"Yo te veía pegado con Juli y después dijo 'no, tiene novio'", lanzó el tiktoker. "No, no... Aparte... No, no. Súper amiga", respondió Marcos que celebró las relaciones que formó en la casa.