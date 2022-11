Tomás Holder habló de su enfermedad: "Peso 110 y me veo chico porque sufro vigorexia"

tomas holder

En un mano a mano a fondo, Holder habló de su historia de vida y se refirió, entre otros temas, a su aspecto físico: "Quiero estar más grandote. Toda la gente que está en este deporte sufrimos de vigorexia. Es una enfermedad porque nos vemos al espejo y nos sentimos flacos. Entonces, queremos más y más. Actualmente estoy pesando 110 kilos y me veo chico. Quiero llegar a 140".

Y agregó: "Vos me podés decir: '¿Cómo te ves chico si estás gigante?'. Pero no tomamos dimensión porque no podemos ver la realidad de cómo estamos. Mi novia me dice que estoy muy grande ya y a ella no le gusta tanto pero le dije que no me siento lo suficientemente grandote como quisiera. Siento que me falta más y sé que está en mi cabeza. Pero soy consciente de que el día que forme una familia, se termina todo esto. No voy a jugar con estas cosas".