Holder se ríe con un youtuber de su video porno: "Está bueno"

"¿Qué onda gente? ¿Cómo están, todo bien? Bueno, quería aclarar un par de cosas", comenzó diciendo Holder en el video que publicó como historia de Instagram.

Y siguió: "Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Y no, yo no lo subí".

"¿Me molesta? No, a mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte, siempre lo dije, es un cuerpo humano. O sea, no es nada raro. Es sexo, es normal", continuó, dejando en claro su postura.

Sin embargo, después de su descargo, se viralizó un video de una parte de un diálogo que tuvo con el youtuber Brunenger en la que Holder se ríe del video y despertó dudas de si en realidad fue el mismo quien filtró la grabación sexual.

Así se ríe Holder de su video porno junto al youtuber Brunenger

holder

Qué dijo la joven que aparece en el video con Tomás Holder

Luego de que se viralizara el video con contenido sexual, Agustina, alias La Tana, que se dedica a la creación y venta de contenidos eróticos, salió a contar en sus redes toda su verdad, explicó como conoció al exparticipante de Gran Hermano y dio detalles del encuentro.

Según su relato, se habría cruzado con el rosarino en una fiesta. Al parecer, el Tiktoker quedó impactado por su belleza luego de que ella le pidiera una foto.

En ese contexto, explicó que Tomás la buscó en las redes hasta encontrarla y ahí comenzó un intercambio de mensajes que terminó con un fogoso encuentro que duró cuatro días.

"¿Se acuerdan de que les dije que tenía anécdota con alguien conocido? Resulta que fui a una fiesta y nos conocimos. Yo no lo seguía en el Instagram y me saqué una foto con él, de hecho, la subí", comenzó relatando Agustina en una historia en Instagram, donde acumula poco más de 20 mil seguidores.

"Cuestión que me buscó y le pregunté cómo había llegado a mí. Me dijo que cuando me vio en la fiesta le gusté y me encontró por un comentario mío en el Instagram de la fiesta... Que yo no lo seguía y que no lo etiqueté en la foto", continuó.

Luego, amplió: "¡Empezamos a chamuyar y nos vimos al día siguiente! Hablando me di cuenta de que no es para nada como se muestra en las redes! Es un ser re dulce y bueno. Eso me atrapó un montón".

"Cuestión que estuve cuatro días en su departamento, conectamos muy bien y la pasamos muy rico. En esos cuatro días de convivencia la pasamos terriblemente rico", concluyó.