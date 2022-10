Tomás Holder reveló la insólita historia del "iPhone sin botón" y despertó las burlas de Andy Kusnetzoff

En este sentido, se refirió a su novia. "Yo cuando me enamoré de ella era super sencilla, tenía un iPhone 7 con botón. La gente se me reía y me decía 'Holder te buscaste una con iPhone con botón'", recordó, lo que generó burlas de Andy.

https://twitter.com/telefe/status/1586532817135194113 Tomás Holder reveló la manera en que instaló en Tiktok su frase "Quiero una Milipili con Iphone sin botón" #PodemosHablar pic.twitter.com/FD8XkEkd3l — telefe (@telefe) October 30, 2022

"Mi novia se toma el colectivo para ir a la faculta pública. Yo le digo que si la tengo que acompañar hasta el fin del mundo en colectivo, lo voy a hacer, no me da vergüenza", concluyó el joven tiktoker.