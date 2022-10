¿Sigue en personaje? Tomás Holder explicó por qué no viaja en colectivo

"Lo que me enamoró de mi novia es que era una persona totalmente anónima. Hoy en día tiene más de 30 mil seguidores. Eso me afectó un poco porque quería que siga siendo la misma chica anónima, pero no creo que cambie su personalidad", señaló Holder en diálogo con Intrusos.

En este sentido, Tomás se refirió a una de las frases que dijo dentro de la casa. "Si la chica que me gusta toma colectivos, perfecto. Mi novia toma colectivos, y ella me dice 'no Tomi, te van a ver conmigo acá en la parada del colectivo'. No me importa porque la amo", sentenció.

En este marco, Holder reconoció que solo acompaña a su novia hasta la parada porque él no viaja en colectivo. "Yo no tomo colectivo porque me mareo", argumentó.

https://twitter.com/RealTimeRating/status/1585344183165865985 Esta nota a HOLDER es MÁGICA pic.twitter.com/tNH6PxIe4k — Real Time (@RealTimeRating) October 26, 2022