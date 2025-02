Tras la crisis de este martes, Daniela Celis volvió a estallar: "¡No me pregunten por...!"

Y continuó: "Entonces, cuando estoy en una noche y me cruzo a las chicas o me cruzo a gente, si son amigas y me quieren... ¡no me pregunten cómo están las bebés! '¿con quién las dejaste? ¿y las bebés?'... porque me hacen sentir una hija de put... estando en un boliche, con un vaso de alcohol en la mano, con el culo para abajo, preguntándome dónde están mis hijas. ¡No! ¡Por favor!", manifestó vehementemente.

"Decime 'qué linda qué estás', 'ay, qué bueno que saliste', '¿cómo la estás pasando?'... porque después tardo en olvidarme, no sé, 20 minutos, que viene otra persona y me pregunta de vuelta por las bebés", señaló la madre de gemelas.

daniela celis descargo.mp4

Y agregó: "¡Toda la noche pensando cómo están mis hijas y no estoy disfrutando nada! ¡Estoy cansada! Lo quería decir porque hace un montón que me lo vengo guardando, ¿hace cuántos meses salimos, Juli, y no lo puedo decir?", lanzó hacia Julieta Poggio, su gran amiga.

"¡Me dan ganas de no salir ahora! Entiendo el amor de la gente que me pregunta por las bebés. Me encanta en el día a día que me pregunten, porque a veces digo 'ay, qué acompañados que estamos', como que hay un montón de tíos y tías para ellas, y amo eso. Pero a la noche, cuando estoy con un putishort puesto, ¡no me preguntés por las nenas! Decime qué linda que estoy que me costó un montón ponerme ese short, ¿me entendés?", cerró Daniela.