Tras ratificar su denuncia, Viviana Canosa manifestó: "Ninguno tiene los ovarios como yo..."

Y agregó: "Claramente, el poder no quiere escuchar de lo que estoy hablando porque afecta a muchísimos intereses, no es negocio hablar de esto ni denunciarlo. Cuando hice esta denuncia fue pensando en un país mejor para nuestros hijo y nietos, nuestros niños. No gano nada, pierdo mucho. El fin de semana apagué la tele, no puedo creer lo que son capaces de decir".