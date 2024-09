Tras recibir el alta médica, Franco Mercuriali compartió el emotivo reencuentro con sus mascotas

En las imágenes compartidas se puede ver cómo sus dos perras, Lola y Nala, se abalanzan sobre el periodista para darle la bienvenida y demostrar cuánto lo extrañaron mientras estuvo hospitalizado.

El posteo tuvo una gran repercusión y rápidamente cosechó cientos de likes y cálidos comentarios de sus colegas. “Qué hermoso recibimiento Franco. ¡Gran alegría que estés mejor! Abrazo”, expresó Sergio Lapegüe. Luego Mariel Di Lenarda, manifestó: “Qué bueno Franco querido. No sabía. Bien por esa recuperación”. “Vamos, Fran”, sumó Diego Poggi.

View this post on Instagram

El pasado jueves, Franco Mercuriali usó su cuenta de Instagram para comunicar que tuvo un problema de salud y debió ser internado en el Sanatorio Finochietto, donde se estaba recuperando.

"Estoy internado desde el lunes. Por eso no estuve esta semana en TN”, contó el periodista. “La bacteria que me afectó la pierna el año pasado reapareció con los mismos síntomas. Fiebre, fuerte dolor de panza y la pierna incendiada”, agregó.

“Esta vez los antibióticos parecen actuar más rápido. Espero pronto estar recuperado y que no sea tan duro como el año pasado”, le informó a sus seguidores.

En noviembre del año 2023 el conductor de TN pasó por una situación similar y lo registró en un video que luego compartió en sus redes.

Embed - Franco Mercuriali on Instagram: "Estoy internado desde el lunes. Por eso no estuve esta semana en TN. La bacteria que me afectó la pierna el año pasado reapareció con los mismos síntomas. Fiebre, fuerte dolor de panza y la pierna incendiada. Esta vez los antibióticos parecen actuar más rápido. Espero pronto estar recuperado y que no sea tan duro como el año pasado. Gracias a ustedes por todos los mensajes preguntando por mi ausencia Gracias a todo el equipo de médicos de @osde y del @sanatoriofinochietto por la excelente atención. Una vez más Gracias a mi familia por estar presente con todo el "