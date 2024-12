Tras ser premiada en el Martín Fierro de Moda, Wanda Nara le tiró un palito a Mauro Icardi

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/telefe/status/1865218008920051981&partner=&hide_thread=false La ganadora en MEJOR ESTILO EN CONDUCCIÓN FEMENINA es Wanda Nara por #BakeOffFamosos



Viví el #MFModa en https://t.co/2ECurz6Kmn y por YouTube/Twitch Telefe pic.twitter.com/nb7e2fHJkK — telefe (@telefe) December 7, 2024

Pero fue su agradecimiento a su estilista y amigo cercano, Kenny Palacios, lo que realmente captó la atención. Muy emocionada, la mediático dedicó unas palabras muy sentidas hacia él: “Quiero agradecerle a una persona que es mi alma gemela, que es Kenny. Ojalá todos tengan alguien como él en sus vidas, capaz de darlo todo y más para que yo siempre me luzca. Él ha secado mis lágrimas, ha corrido cuando un vestido se me rompía, y es capaz de hacer cualquier cosa para que yo me vea bien. Ojalá algún día también pueda estar ternado”.

La conductora también aprovechó para dedicar unas palabras a quienes la acompañaron en la noche, mencionando a L-Gante, quien estuvo presente en la ceremonia, y a su hermana Zaira Nara, a quien calificó como “un tesoro enorme en mi vida”.

zaira-wanda-y-l-gante-los-martin-fierro-la-moda-2024.jpg

La frase que llamó la atención de todos: palito para Mauro Icardi

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase final de Wanda, que muchos interpretaron como una indirecta hacia su ex marido, Mauro Icardi. En su discurso, la empresaria citó a Mirtha Legrand y lanzó una reflexión que rápidamente dio qué hablar: “Como dice Mirtha, la vida es muy corta y hay que ser felices. Hay que retirarse a tiempo cuando uno deja de estar bien en un lugar”.

La declaración fue vista por muchos como un claro mensaje relacionado con su separación.