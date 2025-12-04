Tras su salida de MasterChef, Alex Pelao abrió su corazón y reveló su lucha con un trastorno alimenticio
El creador de contenido contó el conflicto que arrastró desde chico con la comida y cómo el certamen culinario le permitió sanar parte de ese vínculo.
La gala más reciente de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó una noche cargada de impacto emocional con la eliminación de Alex Pelao, uno de los concursantes que había logrado ganarse un lugar especial entre sus compañeros y también entre la audiencia.
Su despedida estuvo rodeada de abrazos, discursos conmovedores y el cariño explícito tanto del jurado como de la conductora. Pero lo que terminó concentrando todas las miradas fue la confesión pública del influencer, quien explicó que su paso por el formato lo ayudó a reconstruir la relación con la comida después de años marcados por “trastornos alimenticios”.
El tramo decisivo de la noche comenzó con un clima de evidente nerviosismo. Damián Betular tomó la palabra para anunciar lo inevitable: “No, ahora sí, muy difícil porque son dos participantes que queremos mucho y que realmente venían en un crecimiento muy bueno. Se habían superado, pero bueno, se evalúa el plato de la noche que les toca cocinar. Y dicho esto, quien abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es... Alex. Marixa, felicitaciones. Seguís en competencia”.
Cuando le tocó hablar, Alex decidió abrir una parte íntima de su historia y explicar cómo lo atravesó la experiencia: “Estoy muy agradecido, me cuesta mucho bajar de la cáscara que uno se va armando para presentarse con la gente. Más allá de todo lo que es el programa en sí, esto es hermoso, el vínculo también que va generando con algo tan cercano como tenemos, por ejemplo, que la comida”.
Ya quebrado por la emoción, compartió el costado más personal de su paso por el show: “Y es algo con lo que yo, particularmente, tuve mucho conflicto siempre, con trastornos alimenticios y a partir de estar en esta experiencia de MasterChef, empecé a mejorar un poco el vínculo, a conectarme un poco más, con el momento de comer, de simplemente darle una cuota de valor y yo, por lo menos, particularmente, lo capitalizo en eso”.
Por supuesto, sus palabras calaron profundo en el jurado, sus compañeros y los televidentes, que se emocionaron al escuchar al comediante sincerarse sobre sus vivencias.
