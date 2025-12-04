Tras su salida de MasterChef, Alex Pelao abrió su corazón y reveló su lucha con un trastorno alimenticio

Ya quebrado por la emoción, compartió el costado más personal de su paso por el show: “Y es algo con lo que yo, particularmente, tuve mucho conflicto siempre, con trastornos alimenticios y a partir de estar en esta experiencia de MasterChef, empecé a mejorar un poco el vínculo, a conectarme un poco más, con el momento de comer, de simplemente darle una cuota de valor y yo, por lo menos, particularmente, lo capitalizo en eso”.