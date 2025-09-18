Tristeza en los fans: Federico D'Elía y una mala noticia sobre la película de Los Simuladores

Cabe recordar que el anuncio oficial se realizó el 18 de marzo de 2022, cuando Paramount confirmó en sus redes sociales que la película llegaría a los cines en 2024. Sin embargo, a más de tres años de aquel comunicado, la ilusión de los seguidores se fue apagando y hoy parece prácticamente imposible que el filme llegue a concretarse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ParamountPlusMX/status/1504901424194506755&partner=&hide_thread=false Vuelven ellos. Vuelven Los Simuladores con una película increíble. 2024 por #ParamountPlus. pic.twitter.com/2VIrXVU8AH — Paramount+ México (@ParamountPlusMX) March 18, 2022

Marcos Ginocchio y Tato Algorta tendrán un nuevo desafío

Después de consagrarse en distintas ediciones del reality de Telefe, ambos recibieron una inesperada oportunidad laboral de la mano de la productora The Eleven Hub, que confirmó en redes sociales un proyecto innovador y con fecha de estreno previa a 2026.

En su cuenta oficial de Instagram, la productora —especializada en la realización de microseries en formato vertical— anunció: "¡La espera terminó! El Hotel de los Secretos. 40 episodios, serie vertical". El anuncio despertó gran entusiasmo entre los seguidores del ciclo, ya que significará el regreso de dos campeones a la ficción.

La confirmación de los protagonistas no tardó en llegar: "Con Marcos Ginocchio, Luz Tito, Santiago 'Tato' Algorta y Martina Pereyra. Diciembre 2025", detallaron, adelantando que el proyecto contará con tres exparticipantes de la última edición y el ganador de la primera temporada conducida por Santiago del Moro.

Además, un detalle particular llamó la atención en publicaciones previas: los hashtags #luziago y #martiago, que funcionaron como un guiño a las dos historias románticas que protagonizó Tato Algorta dentro de la casa en 2024-25. Esto despertó especulaciones sobre si esas tramas podrían ser retomadas en la serie.