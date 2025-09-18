Tristeza en los fans: Federico D'Elía y una mala noticia sobre la película de Los Simuladores
Una de las principales figuras de la recordada serie generó sorpresa al anunciar el fin de un proyecto que todos los fanáticos ansiaban ver concretado.
Federico D'Elía confirmó que la esperada película de Los Simuladores no llegará a concretarse, una noticia que desató la desilusión de los fanáticos que aguardaban ansiosos el reencuentro de Mario Santos, Emilio Ravenna, Pablo Lamponne y Gabriel Medina en la pantalla grande, más de veinte años después del final de la serie.
Todo ocurrió a través de su cuenta de X, donde D'Elía se involucró en una discusión sobre el partido entre River y Palmeiras con el usuario @FutbolFichajes. En medio del intercambio, la propia cuenta le consultó por el estado del proyecto: "¿Se hace la película de Los Simuladores? ¿O definitivamente ya no hay chances?".
La respuesta del actor fue clara y dejó desanimados a los fanáticos de la ficción: "No creo". Con esa breve pero contundente frase, dio a entender que el proyecto se encuentra en un punto crítico, siendo la falta de financiamiento el principal obstáculo que impide el inicio del rodaje.
Cabe recordar que el anuncio oficial se realizó el 18 de marzo de 2022, cuando Paramount confirmó en sus redes sociales que la película llegaría a los cines en 2024. Sin embargo, a más de tres años de aquel comunicado, la ilusión de los seguidores se fue apagando y hoy parece prácticamente imposible que el filme llegue a concretarse.
Marcos Ginocchio y Tato Algorta tendrán un nuevo desafío
Después de consagrarse en distintas ediciones del reality de Telefe, ambos recibieron una inesperada oportunidad laboral de la mano de la productora The Eleven Hub, que confirmó en redes sociales un proyecto innovador y con fecha de estreno previa a 2026.
En su cuenta oficial de Instagram, la productora —especializada en la realización de microseries en formato vertical— anunció: "¡La espera terminó! El Hotel de los Secretos. 40 episodios, serie vertical". El anuncio despertó gran entusiasmo entre los seguidores del ciclo, ya que significará el regreso de dos campeones a la ficción.
La confirmación de los protagonistas no tardó en llegar: "Con Marcos Ginocchio, Luz Tito, Santiago 'Tato' Algorta y Martina Pereyra. Diciembre 2025", detallaron, adelantando que el proyecto contará con tres exparticipantes de la última edición y el ganador de la primera temporada conducida por Santiago del Moro.
Además, un detalle particular llamó la atención en publicaciones previas: los hashtags #luziago y #martiago, que funcionaron como un guiño a las dos historias románticas que protagonizó Tato Algorta dentro de la casa en 2024-25. Esto despertó especulaciones sobre si esas tramas podrían ser retomadas en la serie.
