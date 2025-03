Un exparticipante de Gran Hermano cuestionó las reglas tras la situación de Martina: "No comparto"

Martina y su abuela.jpg

Sobre cómo se manejan este tipo de situaciones dentro del reality, Navarro reconoció que es algo que los jugadores no suelen considerar antes de ingresar. "Nunca llegás a analizarlo, no tenía esa posibilidad en alguien cercano", admitió.

Además, fue sincero sobre el proceso de selección: "No creo que nadie lea bien el contrato", y reveló que en su casting mintió sobre su estado civil. También afirmó que nunca le preguntaron qué hacer si surgía una noticia de esta magnitud con alguien de su entorno.

El ex GH no ocultó su angustia al ver a Martina mandar saludos a su abuela sin saber la verdad. "Me da una lástima terrible. En este caso, la producción está respetando la decisión de la familia. Es un tema muy delicado", señaló.

licha navarro sobre martina.mp4

También consideró que, si el conductor Santiago del Moro le revelara la noticia, podría afectar emocionalmente a la participante: "Si se lo cuenta, la podés quebrar". Sin embargo, dejó en claro su postura: "Yo no comparto que no le avisen".

El debate sobre la situación de Martina explotó en redes sociales, generando fuertes opiniones. La polémica se intensificó luego de que la participante le enviara un saludo a su abuela en la última gala, desconociendo su fallecimiento.

En LAM, Yanina Latorre aportó más información y cuestionó el hermetismo de la familia: "Nunca quisieron dar detalles, no entiendo por qué no lo quieren contar, es raro". Ángel de Brito, por su parte, explicó el protocolo del reality: "Cuando los participantes ingresan, dejan en claro qué quieren enterarse y qué no en cada caso".