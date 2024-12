Una mujer besó a Romeo Santos en pleno recital y su marido le pidió el divorcio

Sin embargo, en el concierto, la mujer no solamente cumplió su sueño, sino que se emocionó de más. Esto es porque aprovechó el momento para declararle su amor a Romeo y hasta se atrevió a besarle, un hecho que fue grabado por todos los presentes. Tal es así que el video rápidamente se hizo viral y le valió una relación de 10 años.

“No sé por dónde empezar, pero quiero compartir lo feliz que me siento por haber logrado este sueño tan anhelado, uno que durante años imaginé tanto despierta como dormida”, escribió la dominicana en sus redes sociales.

Luego, agregó: “Sin embargo, este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio de 10 años. Aunque en el momento no pensé en las consecuencias, reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia. Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión”.

En ese sentido, sumó: “Quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas públicas a mi expareja. Aunque él no estuvo presente, sé que los videos llegaron a sus manos, y lamento profundamente el malestar que esto le provocó".

"De corazón, lo siento mucho y nunca fue mi intención herirlo y lo que la presión social también ha ocasionado”, cerró visiblemente dolida y compungida por lo sucedido.