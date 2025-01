Una participante de Gran Hermano quiere abandonar el juego: "Será el jueves"

“Yo ya tengo mi salida el jueves, creo”, le dijo Petrona a Lourdes, quien respondió sorprendidísima: “¡¿Dale?! ¿Posta?”.

Con seriedad y contundencia, la tucumana le contestó: “Yo ya se lo planteé a Gran Hermano. Ahora, si me hará caso, no sé”.

petrona se quiere ir gh.mp4

Juan Pablo llamó "gorda" a Chiara y ella reveló que tuvo problemas alimenticios

Gran Hermano está cada vez más picante. En las últimas horas, un nuevo conflicto estalló dentro de la casa y Juan Pablo quedó en el centro de la polémica tras hacer un polémico comentario sobre el cuerpo de Chiara.

La participante apenas se enteró, lo compartió con el resto de sus compañeros y no pudo contener las lágrimas por la situación. Mientras Martina y Lourdes se encontraban en el jardín, la joven se les acercó para contarles lo que vivió: “Chicas, les cuento algo para que sepan. Cuando le dije a Juan Pablo que él era el primero que quería comer cuando traíamos el supermercado, me contestó: ‘Yo como y vos engordás’”.

Luego, ante la indignación de sus compañeras, prometió venganza: “Les digo para que sepan que yo banco a full a las mujeres para que esté canceladísimo, que seguro va a ser, pero así se va la mierd* de acá porque es un desubicado mal”.

“Me lo dijeron y lo admitió. A lo que voy es lo siguiente: yo sé que todavía no engordé, igual lo voy a hacer. Y me dijo que él no lo piensa, pero que siempre lo dice”, agregó acerca de la justificación de Juan Pablo.

Embed Chiara rompe en llanto porque Juan Pablo y Nano dijeron que está gorda



Chiara: "Me contestó yo como y vos engordás"

#GranHermano pic.twitter.com/IMCrSUaA4k — • alana (@permisogente) January 20, 2025

Sin poder contener el llanto, Chiara contó los motivos por los que le afectó ese comentario. “Ahora voy a llorar, pero es porque yo tuve un trastorno de la alimentación. Quiero que lo sepan todas las mujeres de la casa, porque yo esto me lo voy a cobrar”, dijo.

Finalmente, puso la mira en Giuliano: “Por respeto a mí y a todas las minas que no tienen por qué. Lo mismo dijo Nano el otro día y lo escuché, es que todas nosotras estábamos más gordas. Entre los dos, Nano y Devi”, concluyó molesta por lo que había tenido que vivir.