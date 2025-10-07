Úrsula Corberó captó la atención de todos al mostrar su embarazo públicamente
La reconocida actriz española deslumbró a todos en el evento de Chanel, en el marco da Paris Fashion Week.
En las últimas horas, Úrsula Corberó captó la atención de todos y dio de qué hablar. Es que este martes, París le pone fin a su Semana de la Moda, uno de los eventos más importantes para las diferentes estrellas del mundo.
Previo al cierre, este lunes se llevó a cabo la penúltima jornada de la Paris Fashion Week, marcada por uno de los desfiles más esperados de cada edición: el de Chanel. El Grand Palais Éphémère fue el escenario elegido para presentar la colección Primavera/Verano 2026 de la maison.
Como suele ocurrir, muchos famosos y referentes de la moda dicen presente y posan ante la prensa. Figuras como Penélope Cruz, Margot Robbie, Carlota Casiraghi y Úrsula Corberó asistieron al exclusivo evento. En ese marco, la actriz española deslumbró a todos y fue una de las grandes protagonistas. Úrsula no solo se destacó por su look sino por lucir su embarazo, al que anunció hace pocas semanas.
Corberó optó por un conjunto elegante que dejaba entrever su incipiente embarazo. La actriz lució radiante y relajada, dejando en evidencia que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal y profesional.
Así reaccionó el Chino Darín a la publicación de Úrsula Corberó sobre su embarazo
Úrsula Corberó y El Chino Darín esperan a su primer bebé. La actriz española, de 36 años, compartió la emocionante noticia en sus redes sociales con una tierna foto en la que se ve su panza, pero sin dar muchos detalles al respecto.
Ante esto, el protagonista de La odisea de los giles e hijo de Ricardo Darín replicó la publicación en sus historias de Instagram, expresando su inmensa felicidad con una serie de emojis de caritas felices y corazones. A esto le adjuntó solamente dos comentarios: "esto" "y esto".
Por su parte, la foto, en la que Corberó posa con un camisón de maternidad blanco y un lazo rosa, ha generado especulaciones sobre el sexo del bebé. Aún así, el mensaje que la actriz dejó para acompañar la publicación fue ampliamente celebrado. Esto es porque, antes de cualquier rumor, aclaró: “Esto no es IA”.
