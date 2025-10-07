Úrsula Corberó captó la atención de todos al mostrar su embarazo públicamente

Así reaccionó el Chino Darín a la publicación de Úrsula Corberó sobre su embarazo

Úrsula Corberó y El Chino Darín esperan a su primer bebé. La actriz española, de 36 años, compartió la emocionante noticia en sus redes sociales con una tierna foto en la que se ve su panza, pero sin dar muchos detalles al respecto.

ursula corderó

Ante esto, el protagonista de La odisea de los giles e hijo de Ricardo Darín replicó la publicación en sus historias de Instagram, expresando su inmensa felicidad con una serie de emojis de caritas felices y corazones. A esto le adjuntó solamente dos comentarios: "esto" "y esto".

Por su parte, la foto, en la que Corberó posa con un camisón de maternidad blanco y un lazo rosa, ha generado especulaciones sobre el sexo del bebé. Aún así, el mensaje que la actriz dejó para acompañar la publicación fue ampliamente celebrado. Esto es porque, antes de cualquier rumor, aclaró: “Esto no es IA”.