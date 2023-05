Una periodista uruguaya fue agredida cuando iba a entrevistar a Mauricio Dayub

Todo se desarrollaba con normalidad y restaban unos minutos para arrancar. Hasta que el productor estalló de muy mala manera contra Chevalier porque el móvil con el cámara no llegaba.

“Era que bajábamos porque estábamos en la puerta, yo le aclaré que era con hora a convenir”, explicó Chevalier al notar que al productor se veía molesto. “No se haga problema entonces, la nota la voy a grabar no la voy a sacar en vivo porque también es una falta de respeto. Yo le aclaré que era a las 9:30 y después lo voy a hablar”, comentó ella.

periodista uruguaya dayub

Entonces, Morgan irrumpió: “¡Hacé la nota y dejate de joder!”. Sorprendida ante el exabrupto, la periodista le puso los puntos y le dijo que esa no era manera de hablarle y que no estaba dispuesta a trabajar así. “Disculpe pero yo no voy a hacer la nota en estas condiciones”, lo frenó y saludó al actor con un beso.

Sin embargo, lejos de terminar, el productor avanzó con la agresión. "Andate a la rep... madre que te re mil parió!”, la insultó Morgan, y dijo más: “No te doy una cachetada por el culo”. Lo que no sabía el hombre era que toda la escena había quedado registrada en un celular y que de inmediato su violenta reacción sería expuesta en Twitter.