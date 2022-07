Natti Natasha visitó "Elegidos"

Además, detalló el encuentro con los artistas puertorriqueños: "Antes de que lo escuchen, yo dije 'bueno, aquí a cruzar los dedos y que a ellos les guste la música'. Daddy Yankee llegó al estudio agarró el micrófono y me dijo 'esto está cabrón'. Y Wisin lo mismo, no había escuchado absolutamente nada del tema e hizo lo mismo, él me dijo 'cuenta conmigo, esto es explosivo'" finalizó.

