Valeria Mazza hizo una comparación machista entre la crianza del hombre con la de la mujer

"Yo deseaba tener un hijo varón. Tuve hijos varones, uno, dos, tres, y bueno, fui por mi cuarto hijo, varón, mujer, lo que sea. No era que yo buscaba la nena hasta que viniera. Hoy agradezco obviamente a Dios que me dio la posibilidad de tener esta otra experiencia y me encanta. Obviamente hay un costado mío que puedo disfrutar con ella que no lo puedo hacer con mis hijos varones. No me quiero meter en líos pero como estructura el hombre es mucho más simple que la mujer".

Y luego explicó que como "mamá de varón tenés que hacer diez preguntas para poder tener una respuesta que sea una frase completa, tirás la pelota, aplaudís, te estoy mirando, qué lindo. La mujer es ta, ta, ta, ta, ta. Empecé a escuchar unas novelas, nunca me pasaba. Yo llevaba en el auto chicos con sus amigos y era: “cómo les fue? Bien. Qué hicieron hoy? La clase”. Y de repente con chicas, me subía al auto y era bla, bla, bla, bla, me dijo, se peleó, porque Fulanito, porque Menganito. Paren un poco! Paren un poco! Primero: no critiquen. No se critica. No hables mal de nadie. Ponete en el lugar del otro. Vamos a analizar un poco. Sino son unas novelas interminables".

Los usuarios de las redes sociales salieron al cruce de las declaraciones con opiniones como "si con todos sus recursos se le complica imagínate a la gente común. Y no salimos a decir estas cosas", "todos lis hijos son únicos y distintos", "No estoy de acuerdo....para nada. Llevo y traigo pibes menores de 10 años y me taladran, cuidan su estética también, están al tanto de la música y lo hablan", "su respuesta es tan machista" y "se nota que fue criada en una casa machista".