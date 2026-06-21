Verónica Lozano y Leo Montero vuelven a conducir juntos

Además, ambos dejaron abierta la puerta para un futuro reencuentro en televisión. Aunque por ahora el regreso será en el streaming, no descartaron volver a compartir un proyecto en la pantalla chica si aparece una propuesta que los entusiasme.

Florencia Peña volvió al teatro tras la polémica: ¿cuál fue la reacción de su público?

La controversia por la información errónea relacionada con la salud de Jorge Messi continúa generando repercusiones. Aunque Florencia Peña ya fue apartada de El show del verano y de Luzu TV, el canal de streaming donde ocurrió el episodio durante la emisión del jueves al mediodía, el tema sumó nuevos capítulos en las últimas horas.

En medio de una jornada marcada por críticas y comentarios en redes sociales, la conductora decidió continuar con sus compromisos laborales y no suspender la función teatral que tenía programada. Así, subió al escenario de Las Hijas, la obra que protagoniza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa, donde recibió una respuesta positiva por parte de los espectadores que le mostraron su apoyo con un caluroso aplauso.

Durante la cobertura de Arriba Argentinos (El Trece), la periodista May Martorelli contó cómo atravesó la actriz las horas posteriores a la polémica. Mientras se mostraban imágenes de la función, explicó: “Decidió ir a pesar de todo, a pesar de que se la vio muy angustiada durante todo el día”.

La reacción del público al ver a Florencia Peña

La aparición de Peña sobre el escenario generaba expectativa por la posibilidad de una respuesta negativa del público tras el episodio que protagonizó. Sin embargo, según relató la cronista, el clima dentro de la sala fue completamente diferente.

“Quienes estuvieron ahí dicen que todos los chistes fueron festejados, el público estuvo normal”, señaló Martorelli al referirse a lo ocurrido durante el espectáculo.

Uno de los momentos de mayor atención llegó al final de la obra, cuando las protagonistas salieron a agradecer el acompañamiento de los presentes. Allí estaba puesta la mirada sobre la reacción de la audiencia.

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Sobre ese instante, la periodista destacó: “El momento del final, que era el que más expectativa generaba, también la gente aplaudió y ovacionó. No hubo abucheos ni comentarios por lo bajo”.

Horas antes de la función, Florencia Peña había hablado públicamente sobre lo sucedido y expresó su arrepentimiento por haber difundido la información equivocada durante la transmisión de Luzu TV. Visiblemente afectada, aseguró: “Lo único que tengo para decir es que pido mis sinceras disculpas”.