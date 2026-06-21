Verónica Lozano y Leo Montero vuelven a conducir juntos
La histórica dupla de Telefe reemplazará a Nati Jota y el equipo de Sería Increíble durante la cobertura del Mundial 2026.
Diez años después del final de AM, antes del mediodía, Verónica Lozano y Leo Montero volverán a estar al frente de un programa. Serán los conductores invitados de Sería Increíble, que se transmite por Olga, mientras dure la cobertura del Mundial 2026.
El regreso se dará de manera temporal mientras Nati Jota, Eial Moldavsky, Damián Betular y Homero Pettinato viajan para cubrir el Mundial 2026. De esta manera, los talentosos presentadores tomarán la posta desde el lunes 22 de junio y volverán a encontrarse con el público que los acompañó durante años en la pantalla de Telefe.
La noticia fue anunciada a través de las redes sociales del canal de streaming: "Después de 10 años se reencuentran acá. Conductores invitados todas las semanas", informaron.
En diálogo con Intrusos, ambos se mostraron entusiasmados con la propuesta y destacaron la coincidencia de fechas: "Estamos muy contentos porque justo se cumplen 10 años desde que terminó AM, que también duró 10 años. Es un placer", expresó Lozano.
"Es el mismo programa y nosotros venimos a hundirlo", bromeo. Por su parte, Montero destacó: "Fue una buena excusa para juntarnos, más allá de la amistad que nos une".
Además, ambos dejaron abierta la puerta para un futuro reencuentro en televisión. Aunque por ahora el regreso será en el streaming, no descartaron volver a compartir un proyecto en la pantalla chica si aparece una propuesta que los entusiasme.
Florencia Peña volvió al teatro tras la polémica: ¿cuál fue la reacción de su público?
La controversia por la información errónea relacionada con la salud de Jorge Messi continúa generando repercusiones. Aunque Florencia Peña ya fue apartada de El show del verano y de Luzu TV, el canal de streaming donde ocurrió el episodio durante la emisión del jueves al mediodía, el tema sumó nuevos capítulos en las últimas horas.
En medio de una jornada marcada por críticas y comentarios en redes sociales, la conductora decidió continuar con sus compromisos laborales y no suspender la función teatral que tenía programada. Así, subió al escenario de Las Hijas, la obra que protagoniza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa, donde recibió una respuesta positiva por parte de los espectadores que le mostraron su apoyo con un caluroso aplauso.
Durante la cobertura de Arriba Argentinos (El Trece), la periodista May Martorelli contó cómo atravesó la actriz las horas posteriores a la polémica. Mientras se mostraban imágenes de la función, explicó: “Decidió ir a pesar de todo, a pesar de que se la vio muy angustiada durante todo el día”.
La reacción del público al ver a Florencia Peña
La aparición de Peña sobre el escenario generaba expectativa por la posibilidad de una respuesta negativa del público tras el episodio que protagonizó. Sin embargo, según relató la cronista, el clima dentro de la sala fue completamente diferente.
“Quienes estuvieron ahí dicen que todos los chistes fueron festejados, el público estuvo normal”, señaló Martorelli al referirse a lo ocurrido durante el espectáculo.
Uno de los momentos de mayor atención llegó al final de la obra, cuando las protagonistas salieron a agradecer el acompañamiento de los presentes. Allí estaba puesta la mirada sobre la reacción de la audiencia.
Sobre ese instante, la periodista destacó: “El momento del final, que era el que más expectativa generaba, también la gente aplaudió y ovacionó. No hubo abucheos ni comentarios por lo bajo”.
Horas antes de la función, Florencia Peña había hablado públicamente sobre lo sucedido y expresó su arrepentimiento por haber difundido la información equivocada durante la transmisión de Luzu TV. Visiblemente afectada, aseguró: “Lo único que tengo para decir es que pido mis sinceras disculpas”.
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