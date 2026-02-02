Vicente Viloni aclaró los mensajes depresivos
El ídolo de la lucha libre explicó que perdió el control de sus redes sociales el sábado. "Escribieron cosas feas de mí", aseguró Vicente Viloni en su descargo.
Luego de la preocupación generada durante el fin de semana, Vicente Viloni reapareció en las redes sociales para aclarar la situación. El referente de la lucha libre confirmó este lunes que sufrió un hackeo en su celular y desmintió categóricamente los textos que alertaban sobre su salud mental.
"¡Atención amigos, muy importante! El sábado a la noche me hackearon el celu", explicó el luchador a través de su cuenta de X (ex Twitter), buscando llevar calma a su comunidad. Según su relato, los intrusos "escribieron cosas feas sobre mí, asustando a familiares, amigos y fans".
IMPORTANTE: Cuándo llega el tormentón interminable con lluvias que impedirán secar la ropa por varios días
El pedido de Vicente Viloni
El deportista confirmó que ya pudo recuperar el control de la cuenta y decidió eliminar el contenido malicioso para "no preocuparlos". En su mensaje, también se dirigió a la prensa tras la repercusión de los posteos: "A los medios que se hicieron eco, les pido por favor que rectifiquen".
El episodio había generado una ola de solidaridad en Redes Sociales, donde miles de usuarios le enviaron fuerzas pensando que atravesaba un cuadro depresivo grave. Finalmente, el ídolo cerró su comunicado agradeciendo el apoyo incondicional: "Muchas gracias y ustedes son mi fuerza".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario