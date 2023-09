Vicky Xipolitakis, contra Aníbal Lotocki: "Abusa de los cuerpos de las personas"

Y continuó: “Me sacó un poco de adiposidad y cuando me desperté me había encontrado con cosas que yo no había pedido. Él abusa de los cuerpos de las personas y hace lo que quiere, y te pone lo que quiere. No te dice lo que te va a hacer, ni lo que te va a poner”.

Además, la hermana de Stefy Xipolitakis, una de las denunciantes junto a Silvina Luna, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi; señaló: “Con el tiempo, despierto de toda esta fea situación que viví y hoy me arrepiento un montón. Después de lo de Silvina, que me asustó un montón, me hice estudios y hasta el momento, me dieron bien. Me estudiaron partes del cuerpo”.

“Esto pasó hace más de 11 años y prefiero que no se sepa porque yo no lo denuncié porque me daba vergüenza. Hoy veo las cosas distintas y somos un montón de víctimas. Me da miedo porque estamos hablando de un producto que es un veneno, estamos hablando de un asesino y estamos hablando de que los cuerpos reaccionan. Ojalá se haga Justicia”, concluyó Vicky Xipolitakis.