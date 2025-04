Viggo Mortensen reaccionó al escándalo de Marcelo Moretti: "Por el bien de San Lorenzo..."

A través del portal Perceval Press, el actor y director decidió tomarse unos segundos para escribir un descargo breve pero conciso sobre el presente del club de sus amores. "Moretti, andate por favor, por el bien de San Lorenzo y su hinchada", comenzó por expresar junto con un escudo del azulgrana.

Para cerrar, el intérprete de Aragorn en la franquicia The Lord of the Rings señaló: "Ya hiciste bastante daño desde que fuiste elegido para cuidar al club. Gracias, Viggo". Sin dudas, esto tomó a todos los hinchas por sorpresa, ya que se da en un contexto de máxima tensión entre el presidente y la institución.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1916192155837624433?t=zXJLHWmG5CLYnGqSaf0dAg&s=19&partner=&hide_thread=false "Viggo Mortensen":

Por su publicación contra Marcelo Moretti en la página web de su editorial pic.twitter.com/yvjfJdKzQM — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 26, 2025

Cabe destacar que Moretti se tomó licencia luego de que se dieran a conocer las imágenes difundidas en ElNueve. A raíz de esto, hay cada vez más presión para que presente su renuncia y se aleje del club.

Por otro lado, Néstor Ortigoza, vocal de la comisión directiva de San Lorenzo y que está denunciado por violencia de género, denunció penalmente a Marcelo Moretti con motivo de que "engañó a la gente y perjudicó económicamente al club".

Esto sin dudas está generando un mal clima dentro del club y los hinchas también están reaccionando no solo en las redes sociales, sino también al momento de ir a la cancha a alentar a su equipo.