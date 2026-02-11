Violento asalto a la madre de Sergio Lapegüe: maniataron a las cuidadoras y destrozaron la casa

Por su parte, Santiago Sposato sumó otro dato clave para la investigación: “Confirmarían que los delincuentes entraron con una llave por el portón del garage, la que está contra la medianera del vecino”. Además, señaló que “llamó la atención la violencia con la que dieron vuelta el cuarto principal y otro cuarto en el que hay el escritorio, es donde los delincuentes habrían pensado que tenían algo de valor”.