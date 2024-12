Viral insólito: participó con su expareja de una consigna de Olga y reveló por qué volvieron a verse

Mientras el exnovio en cuestión permanecía inmóvil, Granados preguntó si el incipiente relato de la chica era verdad, lo que fue rápidamente confirmado por ella: "Es verdad. Nos conocemos hace más de 20 años. Estuvimos cuatro años juntos, hace cinco que no nos veíamos. Parece que la vida se esfuerza por reencontrarnos todo el tiempo...", soltó la exnovia.

"Estamos en búsqueda del hilo rojo, más que nada para romperlo", continuó, haciendo referencia a la creencia del supuesto hilo rojo que une por siempre a dos amantes. "Ya estamos hinchados las pelotas, vamos a cortarlo ahí", agregó.

Seguidamente, ahondó en detalles de la relación: "Yo me tatué a los 18 años su inicial, muy enamorada la tipa", reveló. Finalmente, la joven realizó un remate que dejó perplejos a todos: "Y bueno, nada, tengo que confesar que estoy con él porque no encontré a una persona que me coj... como él, así que este es mi ex", señaló, mientras sonaba "Te extraño, te olvido, te amo", un clásico romántico de Ricky Martin.

viral olga.mp4

Por supuesto, todos en el estudio empezaron a aplaudir, mientras se debatían entre expresiones de asombro y risas a carcajadas. El momento sumamente bizarro cosechó miles de likes en redes sociales, convirtiéndose en uno de los episodios virales del día.