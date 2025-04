Viviana Canosa apuntó sin filtro contra Yuyito González: "Me da vergüenza ajena"

Canosa continuó con su descargo y fue todavía más punzante: "La mina cantó, habló del Presidente, vendió todos los chivos que tenía, no se compromete, vive en Narnia", lanzó sin filtros. "Es una señora que se pasa un pony por la 'cheicon', ahí hace falta algo. No es personal. Me dicen que me quedé con las ganas de Milei", ironizó, en un comentario que generó revuelo.