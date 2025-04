Viviana Canosa desafió a Lizy Tagliani: "Te quiero frente a frente"

“No entiendo como después de todo lo que me hizo, me mandaba mensajes diciendo que soy re profesional y le encanta lo que hago o me felicitaba por Martina -su hija de 12 años de edad-”, continuó la conductora.

Para concluir, la comunicadora se mostró enojada y lapidaria: “El día en que la apuré, arrugó. La quiero frente a frente, a ver qué pasa, no tengo ningún problema. Me hinchó las pelotas en serio. Siento que son 34 años laburando y si bien, por su puesto que me mandé c*gadas como todo el mundo, pero otra cosa es querer hacer daño al pedo, yo no tenía nada personal con ella y solamente la ayudé”.

Durísima acusación de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani: "Entraba a mi casa y me afanaba"

Como si todos los escándalos vigentes no fueran suficientes, volvió a salir a la luz una vieja y explosiva pelea entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani. Se trata de un conflicto que se remonta al año 2014. Por aquel entonces, la humorista había dejado entrever que Canosa la acusaba de haberle robado una cucharita de plata, algo que Lizy negó rotundamente. Sin embargo, el escándalo resurgió con fuerza y, esta vez, con nuevos y filosos detalles.

Más de una década después de aquel episodio, la periodista decidió revivir el conflicto durante un intercambio con Pampito, quien leyó y reprodujo los mensajes al aire en "Puro Show" (El Trece). En una serie de audios, la conductora de Viviana en Vivo (América) fue tajante al describir su versión de los hechos y dejó una acusación directa contra Tagliani: “Hice cosas por ella que no hice ni por mi mejor amiga, porque me generaba ternura y empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa y me afanaba”.

Pero la cosa no quedó ahí. En otro audio difundido en el programa, Canosa fue aún más lapidaria: “Es una traidora”, lanzó sin vueltas, y además mencionó un fuerte enfrentamiento que habría tenido Lizy con Marcela Tauro debido a que, según Viviana, la humorista habría intentado seducir al novio de la histórica panelista de Intrusos (América).

Para reforzar su versión, Canosa sumó a Lucas Bertero como testigo clave de todo lo sucedido. El panelista no solo respaldó los dichos de Viviana, sino que también reveló detalles inéditos hasta el momento: “Viviana cuando se mudó le dio todos los muebles de estilo y caros a Lizy. Entre mil cosas más que la cubrió”. Y para cerrar, dejó una frase filosa: “Empezó su carrera mintiendo, tiene una cara que la gente no conoce”.