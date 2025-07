Viviana Canosa se bajó de su programa antes de lo previsto: "Mañana es el último"

Minutos antes de que se conociera la noticia en televisión, fue la propia Canosa quien anticipó su salida a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde escribió: "Lo llamé a Pablo (Codevila) y le comuniqué... mañana es el último. Los quiero".

El anuncio tomó por sorpresa, ya que se esperaba que el ciclo finalizara oficialmente el 31 de julio. Sin embargo, la conductora decidió adelantar su despedida para este jueves 24. Vale destacar que ya se había ausentado del aire tanto el martes como el miércoles, aunque había anticipado en redes su regreso para el jueves.

En ese contexto, una usuaria respondió a su publicación con un mensaje de aliento: "No te vayas, Viviana, de El Trece. Tu programa tiene contenido y gracia. Te queremos en El Trece". Canosa le respondió sin vueltas: "Quedate solo donde te valoren. Gracias por tus palabras. Justamente tiene contenido".

Ángel de Brito, duro contra Viviana Canosa: "Flashea Lanata, pero es Zulma Lobato..."

Ángel de Brito lanzó un duro descargo contra Viviana Canosa en LAM, luego de que la conductora lo insultara y hablara de su programa en términos despectivos. "Esta mujer que flashea Lanata, pero es Zulma Lobato", lanzó contundente en LAM.

Luego, el conductor apuntó contra su excompañera y desmintió varios de sus dichos: "Empiezo por tus mentiras porque trabajamos casi 10 años juntos. Siempre dice ‘un amigo me contó’, pero no tenés amigos", expresó.

"Odiabas a Mariana Fabbiani porque te hacía informes tuyos y todavía tenés resentimiento. Odiabas a Beto Casella y trabajábamos en el mismo canal porque siempre te daba. Odiabas a CQC porque también te daba. Dijiste que Jorge Rial te amenazaba, te seguía con autos. Me parece medio hipócrita que estén juntos haciendo streaming", agregó.

Más adelante, fue aún más directo: "Me parece que la nerviosa sos vos. Estás muy floja de papeles, evidentemente la producción no te sopla como Tobal todo lo que tenías que preguntar o como nosotros, que te anotábamos preguntas porque estabas desinformada".

Finalmente, De Brito desafió sin reparo a Canosa y Rial: "Si quieren hacer dupla y si dicen que tengo miedo, vengan acá en frente los dos juntitos y vamos a ver qué sucede con ustedes. Miedo es algo que decía que tenías vos, a Rial le decías que era mafioso, que usaba su poder".

Para cerrar, lanzó: "Me parece que te falla la memoria, ¿qué has dicho vos de Rial, de Ventura? Cuando no la persigue América, la persigue La Nación, la persigue Milei o Alberto Fernández, pero la primera dama querías ser vos. Te esperamos cuando quieras".