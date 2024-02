Carlitos Páez habló sobre los rumores de romance con Viviana Canosa

A su vez, explicó el motivo del encuentro: "La fui a buscar antes de la cena. Fue una noche muy importante porque es una obra benéfica. Al finalizar la llevé a su casa".

Con respecto a la conductora, expresó que "es encantadora. Siempre le tuve una gran admiración por su coraje a la hora de decir las cosas. Me parece una mujer espléndida, pero lejos estamos de los rumores de romance".

Cómo fue el inicio de los rumores del affaire Viviana Canosa y Carlos Páez

Fernanda Iglesias en LAM fue quien a modo de enigmático: "Él, verdaderamente es un personaje muy importante, en Uruguay y también acá, en Argentina, y estuvo en boca de todos estos últimos meses por una película”.

Segundos después la producción compartió una fotografía de Carlos y Viviana juntos en una cena. A lo que la periodista de América agregó: "Me contó una persona del Uruguay que el yerno de Carlitos Páez ya andaba contando que él estaba con Viviana".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elejercitodelam/status/1755400741240312247&partner=&hide_thread=false Romance en Uruguay: Viviana Canosa y Carlitos Paez. #LAM pic.twitter.com/Qzxrz3VQnX — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 8, 2024

La palabra de Viviana Canosa

Ángel de Brito leyó el mensaje que la periodista le envió mientras conducía LAM: “Estoy muy feliz y con proyectos. Todas las fotos las publiqué en mis redes pero no inventen, por favor”, comenzó Viviana Canosa sobre la versión de romance con Carlos Páez.

Además agregó: "Nada que ver. No salí ni con Lacalle Pou ni con Carlitos Páez Vilaró. No estuve con ninguno de los dos ni estaré. No hay nada que ocultar, Carlitos es lo más y es un amigo, y me da vergüenza tener que aclarar porque nada que ver”.