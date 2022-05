El fake del año: Viviana Canosa dio por cierto una broma de Twitter

"Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país", escribió Rodríguez en su cuenta, con una foto vieja de Beder.

Cualquier usuario de Twitter advirtió que se trató de una broma; pero parece que para Canosa y compañía no hace falta chequear, y así fue como lo pusieron al aire en vivo, para hablar sobre el supuesto éxodo de los jóvenes.

Viviana Canosa Fake