La última fake news homofóbica de Viviana Canosa

viviana canosa gays

La última fake news, que ocurrió en su último programa en A24, involucró a dos chicos que subieron un video afirmando que por ser parte de la comunidad LGBTI+ cobrarían un subsidio de ANSES de 25 mil pesos.

La chimentera macrista no fue capaz de chequear su la información era verdadera ni escuchó lo que decían los chicos, que uno comentó que lo iba a utilizar para "comprar dólares u ahorrar".

beneficiarios planes gays canosa

"Mañana me voy a poner bigotes, me voy a autopercibir chavoncito, porque esto a mi me molesta. Le digo a Sergio Massa, esto a mi me molesta porque si los boludos de la clase media vamos a seguir sosteniendo los planes y el LGTBY y Z (habla al estilo Azzaro)", dijo la ignorante Viviana Canosa.

"De qué ajuste me están hablando si estos pibes se llevan 50 lucas por ser gays y yo por ser heterosexual no tengo un plus", agregó la chimentera macrista.

La explicación de los chicos