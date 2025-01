¿Volvieron? El guiño de L-Gante y Wanda Nara que confirmaría una segunda oportunidad

lgante historia1.jpg

Ahora bien, ¿es esto suficiente para pensar en una segunda oportunidad entre ambos? No exactamente, pero sí esta historia da indicios de que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y aquí, sin dudas, las hay. De hecho, muchos seguidores creen que aún siguen juntos, aunque no hay pruebas hasta el momento.

Otro gesto reciente de L-Gante fue un "like" suyo en una noticia de C5N, en la que se habla de lo que hicieron la China Suárez y Mauro Icardi en la fiesta Bresh de Mar del Plata. El "me gusta" fue detectado por Pepe Ochoa, quien no dudó en compartirlo en la cuenta de X @elejercitodelam.

lgante like.jpg

Qué hicieron la China Suárez y Mauro Icardi en Mar del Plata: videos y fotos

En medio del torbellino mediático que provocó la confirmación del vínculo, la China Suárez y Mauro Icardi realizaron su primer viaje juntos. La pareja tomó un vuelo privado con destino a Mar del Plata, para realizar una acción comercial y, de paso, divertirse un poco.

China Suárez y Mauro Icardi MDP Mauro Icardi y la China Suárez de fiesta en Mar del Plata.

Al pisar La Feliz, se dirigieron a un parador en Playa Grande, donde Eugenia tenía pautado un compromiso con una marca de cervezas. Junto a ella, su equipo de confianza, formado por su manager Caro Nolte y su estilista, Juanma Cativa. La actriz lució un vestido color rojo intenso, de manga larga y ajustado al cuerpo, que combinó botas negras altas hasta las rodillas, y se mostró distendida y sonriente junto a su novio.

Icardi y la China 2 Mauro Icardi y la China Suárez en Mar del Plata

En la noche, la pareja se trasladó a un parador en la zona del faro, donde se celebraba la Bresh, la fiesta itinerante que se convirtió en la favorita de los influencers. Con look cowgirl, de remera blanca ajustada y shorts de jean, a Eugenia se la vio bailando animada en la zona del vip.

China Icardi en Mar del Plata 1 La China Suárez y Mauro Icardi en Mar del Plata