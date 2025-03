Volvió Johnny Depp: el posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara tras el divorcio

Un día después, el delantero del Galatasaray utilizó sus redes para dar su propia respuesta y eligió sus historias de Instagram para manifestarse: “¿Me parece a mí o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben cómo dar vuelta las mentiras dichas hace una semana?".

icardi

Y agregó: "¿Me parece a mí o los que decían que lo hacía en Italia porque no me quería divorciar se quedaron sin argumentos? ¿Me parece a mí o los que reciben data falsa, como siempre, no saben dónde meterse después de inventar tanto?”, disparó, en referencia a la resolución judicial italiana sobre su divorcio con Wanda.

El goleador siguió con un mensaje directo para quienes pusieron en duda su versión. “Ya es todo oficial, y con sentencia en mano”, afirmó. Luego explicó su decisión de mantenerse en silencio los últimos días: “Quería esperar en silencio unos días para exponer, como siempre, a los mitómanos. Como dije hace unas semanas: 'el circo sigue mientras haya quien aplaude a los payasos'. Varios payasos fueron cayendo en el camino y ya se va sabiendo la verdad”, sostuvo.

Acompañando sus palabras con una imagen de Johnny Depp en pleno juicio contra Amber Heard, una referencia que ha utilizado en varias oportunidades, cerró su descargo con una advertencia: “Voy a pelear hasta el último momento para sacarle las caretas a todos los que son cómplices y están dañando a mis hijas. Como dije el primer día… VOY POR TODO y CONTRA TODOS, con la cabeza bien alta de hacer las cosas bien. Que se haga justicia”.