Vuelve el "Congelados" a Gran Hermano: a qué hora verlo y quién es "ella", la mujer que ingresará

El participante afectado por ese ingreso no puede hablar, moverse ni reaccionar físicamente. El visitante puede caminar entre ellos, abrazarlos (si el jugador está quieto), decirles palabras de aliento y recorrer la casa, pero no puede dar información del "afuera".

Si el jugador se mueve, habla o se quiebra, puede ser sancionado con la nominación directa, la quita de la posibilidad de ser líder o incluso la expulsión.

Quién es "ella", la mujer que ingresa al Congelados

Desde algunos portales y los fanáticos expertos del programa aseguran que ingresa Julieta Poggio, hermana de Lolo Poggio.

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A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.