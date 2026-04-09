Vuelve el "Congelados" a Gran Hermano: a qué hora verlo y quién es "ella", la mujer que ingresará
La dinámica que, al menos en Argentina, comenzó a utilizarse en la edición 2024, regresa al reality show para dejar los más emotivos momentos.
Si algo le faltaba a un vertiginoso Gran Hermano Generación Dorada era el "Congelados", la dinámica que asegura emociones fuertes y llantos a mansalva dentro de una casa donde el aislamiento y las sensaciones se viven doblemente a flor de piel.
En este sentido, Santiago del Moro anunció en la tarde de este jueves que esta propuesta que fue furor en la edición 2024 -que ganó Bautista Mascia y donde Furia Scaglione fue protagonista- vuelve esta mismísima noche a la casa más famosa del país.
Lo cierto es que el conductor dejó un mensaje encriptado a la audiencia: "Hoy 22:30. ¡Vuelve el Congelados! Esta noche... entra ella", escribió.
Cómo funciona el "Congelados"
La dinámica del "Congelados" (Freeze) se ha convertido en uno de los momentos más lacrimógenos y rendidores en términos de rating para Gran Hermano. Es una prueba de resistencia emocional que pone a prueba el aislamiento de los participantes de una manera brutal.
Al sonar una alarma o la voz del "Big" diciendo "¡Congelados!", todos los participantes deben quedarse completamente inmóviles, sin importar lo que estén haciendo. Seguidamente, un familiar, pareja o amigo de uno de los jugadores ingresa a la casa por unos minutos.
El participante afectado por ese ingreso no puede hablar, moverse ni reaccionar físicamente. El visitante puede caminar entre ellos, abrazarlos (si el jugador está quieto), decirles palabras de aliento y recorrer la casa, pero no puede dar información del "afuera".
Si el jugador se mueve, habla o se quiebra, puede ser sancionado con la nominación directa, la quita de la posibilidad de ser líder o incluso la expulsión.
Quién es "ella", la mujer que ingresa al Congelados
Desde algunos portales y los fanáticos expertos del programa aseguran que ingresa Julieta Poggio, hermana de Lolo Poggio.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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