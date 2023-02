Alfa se refirió a sus dichos sobre Alberto Fernández en el reality

Este viernes, Alfa estuvo en Buen Telefe y, al ser consultado por Pilar Smith sobre esos dichos, intentó esquivar el tema. "No me acuerdo. Fue hace mucho tiempo y ya no me acuerdo", expresó. "Fue el primer bombazo de la casa", señaló la periodista. "No me acuerdo porque se dijeron tantas cosas ahí adentro", remarcó el hombre de Tigre, que fue noticia en todos los medios por esa frase sobre el presidente.

"¿Te enteraste de que hasta la vocera presidencial habló de vos?", le comentó Mariano García. "Sí, algunas cosas me enteré...", se limitó a decir el ex participante de Gran Hermano 2022, que rápidamente salió del tema.