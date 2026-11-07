Le dictaron una perimetral a Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda Nara

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Tigre, bajo la carátula de lesiones leves en el marco de la Ley de Violencia Familiar. Se ordenó además un reconocimiento médico legal a la menor para verificar formalmente su estado de salud.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: el video del futbolista hablando con la policía

La tensa disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo este viernes 6 de noviembre. En el programa LAM (América TV) dieron a conocer las imágenes del momento en que el futbolista mantuvo un intercambio con los efectivos policiales tras la fuerte discusión ocurrida en su residencia de Nordelta.

En el fragmento difundido se escucha decir con firmeza al delantero: "Hay una orden del juez, que cuando la nena está conmigo es mi responsabilidad. Punto". La declaración desató diversas especulaciones en el panel del ciclo televisivo, ya que el video revela solo una parte de la conversación y, por el momento, no se ha precisado a qué medida judicial específica hacía referencia el deportista ni tampoco qué fue lo que derivó en semejante situación.

El motivo por el que Wanda Nara pidió que Mauro Icardi no pueda salir del país

Luego de que el futbolista exigiera el cumplimiento de una medida cautelar para prohibir que se exhiban los rostros de sus hijas en plataformas digitales, la empresaria respondió con una contundente arremetida legal que complica seriamente la situación de su expareja.

La periodista Naiara Vecchio reveló a través de sus redes sociales que el deportista adeuda la cuota alimentaria de las menores desde el mes de abril, motivo por el cual la mediática solicitó nuevamente la restricción para que el delantero no pueda abandonar el territorio nacional.

La información fue confirmada por la propia cronista, quien detalló el pedido de la mediática en una contundente publicación: “Mauro Icardi debe alimentos desde abril y Wanda Nara vuelve a pedir la prohibición de salida del país”, aseguró la comunicadora.

El reclamo económico se centra en el reiterado incumplimiento del pago de los alimentos provisorios fijados para el mantenimiento de las nenas, una obligación que el delantero había saldado en una instancia anterior pero que dejó de abonar de forma regular con el correr de los meses.