Wanda Nara mostró todos los recuerdos que guardó de Maxi López: "Te esperan"

En un gesto que mezcla nostalgia y un dejo de picardía, Wanda Nara revivió un capítulo importante de su vida al abrir un baúl lleno de recuerdos vinculados a Maxi López, su exmarido y exfutbolista que compartió con ella cinco años y con quien tuvo tres hijos. La mediática no solo mostró las reliquias guardadas, sino que también dejó una frase con doble sentido que generó reacciones encontradas en las redes sociales.