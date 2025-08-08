Wanda Nara mostró todos los recuerdos que guardó de Maxi López: "Te esperan"
La mediática revolvió un baúl lleno de tesoros del exfutbolista y lanzó una frase inesperada que sorprendió a muchos.
En un gesto que mezcla nostalgia y un dejo de picardía, Wanda Nara revivió un capítulo importante de su vida al abrir un baúl lleno de recuerdos vinculados a Maxi López, su exmarido y exfutbolista que compartió con ella cinco años y con quien tuvo tres hijos. La mediática no solo mostró las reliquias guardadas, sino que también dejó una frase con doble sentido que generó reacciones encontradas en las redes sociales.
Durante su reciente viaje a Milán, la empresaria se sumergió en esa caja del tiempo y rescató lo que definió como “los tesoros más preciados” del exjugador de River, exhibiendo camisetas emblemáticas que acompañaron la carrera del delantero en clubes como Barcelona, Gremio y otros equipos en los que militó.
“Mirá lo que encontramos haciendo mudanza... la emoción de los chicos es inexplicable. Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países, cuántos goles gritamos con estos colores”, expresó la empresaria junto a un video que recorrió rápidamente las plataformas digitales y despertó la atención del público.
Más allá de la emotividad del momento, la conductora no dejó pasar la oportunidad para lanzar una indirecta que algunos consideraron fuera de lugar, pero que evidenció la complejidad de la relación que mantienen hoy. Tras años de conflictos y tensiones judiciales relacionados con las cuotas alimentarias de los hijos que tuvieron en común, la pareja logró construir un vínculo funcional y respetuoso.
La mediática sorprendió a Maxi con un mensaje simpático y casi de complicidad, al afirmar: “Te esperan acá camisetas para tus bebés también”. Este gesto público de Wanda Nara abre un capítulo diferente en la historia de una pareja que atravesó turbulencias pero que hoy parece apostar a la convivencia pacífica en pos de sus hijos y sus nuevos proyectos personales.
La exhibición de esas camisetas no solo es un recuerdo futbolístico, sino también una metáfora de los caminos entrecruzados y las etapas que les tocó vivir en distintas partes del mundo, donde ambos compartieron alegrías, desafíos y ahora, aparentemente, un trato más maduro y distendido.
