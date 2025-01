Wanda Nara reveló cuánto gastó Mauro Icardi para viajar con la China Suárez

En los mensajes la conductora dijo: “El juez pidió que vea a las nenas con asistencia social y en la casa de las nenas. Por algo será! Y si tanto amas a tus hijas vas y lo haces. Le ofrecí que lo haga en mi casa y yo me iba. Solo con mis cinco hijos y él y las empleadas y no”.

Luego reveló la cantidad de dinero que Icardi le dio a la Justicia: “Depositó cuatro mil dólares para que no le prohíban salir del país y nos cortó Osde. Las nenas no vieron nunca la policía, el único que las asusta con eso es él. Se niegan a ir. Es todo violencia. Me dijo que las lleve a un Hospital público y las cambié a un estatal porque no va a pagar nada. Él y sus abogadas son una basura”.

“Mauro está enfermo. Es psicópata, maltratador y manipulador. Se fue de viaje sin dejar que las nenas hagan terapia. Yo no tengo ninguna amiga psicóloga. Pedí en Osde psicólogas y nos cortó la pre paga. A las hijas las dejó sin obra social y no paga alimentos, no pagó nunca el colegio”, dijo la mediática.

E insistió: “Debe cinco meses. Yo pagué todo el año y sola. Él me dijo si no estás conmigo ni las nenas me importan. Ahora pide la tenencia sin ocuparse de nada. Pedí que le secuestren el teléfono y además presenté el mío. Él no dio las claves de su teléfono, por algo será. Porque hay cosas peores gravísimas”.

La mediática aseguró que Icardi no le responde a las hijas: "No vino a los cumpleaños. Maltrata a las nenas las veces que hablo por teléfono. Las hizo mentir cuando estuvieron con él y no las dejaba hablarme. Es obvio que las nenas no van a querer volver con él".