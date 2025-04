Wanda Nara reveló el vínculo que mantiene con las hijas de Jorge Lanata: "Se comunicaron..."

“Yo siempre digo la verdad y siempre tengo pruebas de lo que hablo. Cada uno sabrá cómo se maneja”, aseguró Wanda, en una clara referencia a la disputa con Marcovecchio. Las declaraciones fueron realizadas en Puro Show (El Trece), momentos antes de que Nara ingresara a la fiscalía para declarar en la causa de violencia de género presentada contra Icardi.

Pero lo que sorprendió realmente fue el giro de la conversación, cuando Wanda habló de las hijas de Lanata. “Hace un tiempo, me enteré de mi enfermedad por medio de Lanata. Hoy, él ya no está, y no me gusta hablar de la gente que no está”, afirmó, haciendo referencia al fallecimiento del periodista.

“Lo que es el destino, ¿no? Se comunicaron las hijas de Jorge conmigo, y me puse a disposición para lo que ellas necesiten”, añadió, con un tono conciliador y de apoyo.

En este contexto, Wanda Nara aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los cambios en su vida y cómo, a pesar de las tensiones mediáticas y personales que protagonizó en los últimos tiempos, el destino tiene sus propias formas de conectar a las personas. La relación con las hijas de Lanata, una figura tan influyente y mediática, abre una puerta inesperada en la vida de Wanda, quien parece dispuesta a tender puentes, incluso en circunstancias complejas.

Este hecho, que podría haber pasado desapercibido en medio de tanto ruido mediático, deja entrever una faceta más madura de la empresaria, quien, a pesar de su carácter fuerte y sus conflictos públicos, demuestra tener un lado más humano y dispuesto a la solidaridad en momentos difíciles.