Wanda Nara y L-Gante habrían sido demorados en Córdoba: el descargo de la conductora

La aparente infracción del cantante y la conductora habría tenido que ver con que estaban trasladando a varias personas en la caja de la camioneta, algo que está terminantemente prohibido por las normas viales. El confuso episodio habría tenido lugar este fin de semana: "Sucedió este sábado a las 15hs. Ahora la pareja ya se encuentra en el hotel Eleton previo a las presentaciones del cantante en Córdoba", aportó Granja.

Al advertir la noticia, Ángel de Brito se hizo eco de lo sucedido y compartió la información, junto con una foto de la China Suárez en el cumpleaños de Magnolia, tras lo cual dejó una llamativa pregunta: "¿Cuál es más grasa?", escribió, viralizando aún más la noticia.

angel de brito wanda.jpg

El descargo de Wanda Nara tras la noticia de que fue multada en Córdoba

La empresaria aprovechó el mensaje de De Brito en X, para responder y aclarar lo sucedido: "Lamento contradecirte, pero no salí del hotel en todo el día. Estamos con amigos y familia". Además, publicó fotos junto a L-Gante y se mostró tranquila, disfrutando de su relación.

El contundente mensaje de Wanda Nara hacia Icardi

Luego de que el futbolista se ausentara del festejo de Francesca, su propia hija, pero sí presenciara el de Magnolia Vicuña, Wanda se expresó en sus redes sociales, alegando que no había razón para que no asistiera al cumpleaños de su propia hija: "La Justicia tiene las pruebas de que no existía perimetral en ningún festejo de mis hijos. El padre que eligió no venir a los 3 cumpleaños de sus hijos fue por su elección y consejos de su nuevo entorno. Supongo que tampoco pretenderá que los menores sí vayan a su festejo de cumpleaños", en relación al próximo 19 de febrero, cuando Icardi cumpla 32.

Además, la conductora de Telefe recalcó: "No juzgo que cada uno viva su vida como prefiera. Así como me verá la cara en las audiencias que me citó… y son presenciales, me podía ver la cara y, de paso, estar con su hija pero parece que su ocupada agenda, dicho por él mismo, no lo dejó estar ni colaborar con los cumpleaños, lo que sí hizo con hijos 'nuevos', ya que los hace llamar hermanos a todos, ni tampoco mandó un regalo ni un ramo de flores a su hija, ni nada. Ni por el chofer. Su nueva compañía le dejó un recuerdo a mis hijas... que el padre sí tuvo tiempo en la agenda para las dos celebraciones de su hija".

descargo wanda contra icardi.png

La empresaria cerró su mensaje diciendo: "Gracias, estás haciendo todo para que mis hijas te respeten y te quieran el día de mañana... innecesario, pero evidentemente sigue buscando el dolor en mis hijas. Yo seguiré siendo la leona que defiende sus hijas". Con estas palabras, Wanda dejó claro que no está dispuesta a permitir que el comportamiento de Mauro Icardi afecte el bienestar emocional de sus hijos, reafirmando su rol como madre protectora.