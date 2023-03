El incómodo momento de la China Suárez en una nota cuando le preguntaron por Wanda Nara

Recordemos que Suárez quedó envuelta en un triángulo amoroso al que debemos sumar al delantero Mauro Icardi. Si bien, el conflicto entre todos fue mermando con el pasar del tiempo, algunas cuestiones no quedaron resueltas.

Sobre el final de la nota, el cronista consultó: "Te quiero preguntar, con todo respeto, si no te gusta la pregunta, no te vayas caminando de la nota", se anticipó. A lo que ella respondió: "Me voy a ir porque me estás diciendo esto".

"No te vayas, terminemosla bien", insistió Riva Roy. "¿Para qué vas a hacer la pregunta que yo sé que no querés hacer?", replicó la China, a lo que el periodista sostuvo: "Después me dicen ‘no le preguntaste a la China por Wanda’".

"Vos tenés que tener huevos, plantarte en la vida y decir ‘yo no hago esas cosas’. Yo no le falto el respeto a la gente y no hago sentir incómodo al otro. No la cag…", contestó la China sin tapujos.

Para cerrar, el movilero agradeció por la nota y aseguro que "no era la intención" incomodarla. "Estuviste a punto, no me incomodaste", concluyó ella. "No mates al mensajero", culminó Riva Roy en un tenso momento.