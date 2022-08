El mensaje furioso de Wanda Nara contra la titular de empleadas domésticas de Uruguay

wanda nara

En las últimas horas, Nara le envió un duro mensaje. El periodista Juan Etchegoyen dio detalles al respecto: “Estoy sorprendido porque ha ocurrido algo de último momento y tengo la prueba, podemos hablar y confirmar el enojo fuerte de Wanda Nara contra las empleadas domésticas en Uruguay que quieren hacer una marcha”.

En ese sentido, el conducto dijo: “Lo que pasa es que acá me llega un mensaje que me lo acaba de mandar la gente de la agrupación porque Wanda se comunicó vía Instagram con Daiana Carolina González”.

Según el periodista, el mensaje decía: “Escuchame, ¿De dónde carajo me conoces para tratarme a mi de mentirosa y traer mi pasado? ¿Cuánto te pago Carmen?, este es un mensaje que acaba de llegarle a Daiana desde la cuenta de Instagram de la empresaria”.

La carta abierta de las trabajadoras domésticas uruguayas contra Wanda Nara dice: “A raíz de los hechos de público conocimiento, queremos manifestar las trabajadoras domésticas uruguayas todo tipo de repudio hacia Wanda Nara, esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo. Hemos visto a Carmen hablar con un dolor inconmensurable de lo que vivió en la mansión de la familia Icardi y nos queremos solidarizar profundamente, y cuenta con todo nuestro apoyo. Carmen hacemos extensivo nuestro abrazo con vos y con toda tu familia en este difícil momento y queremos aprovechar esta carta para hacerle un pedido al Gobierno”.

Y continúa: “Estimado Sr Presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou, exigimos que la señora Wanda Nara sea persona no grata en Uruguay, no se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera, queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, indica la carta mencionando al jefe de Estado uruguayo.

Sobre el final asegura: “Insistiremos con nuestro pedido y estamos convocando a compañeros y compañeras de todo el país para que nuestra lucha tome fuerza. Por último queremos también extender el repudio hacia Mauro Icardi, pareja de la señora Nara, que también le incluyen las mismas palabras expresadas sobre su esposa hacia él”.