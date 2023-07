El tierno mensaje de la mamá de Wanda Nara a su hija

“El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, detalló la conductora de Masterchef sobre los hechos de la semana pasada.

En tanto, se refirió al hermetismo sobre su salud e indicó que lo hizo para resguardar a sus cinco hijos, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. “Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, agregó.

Esa publicación, donde la mayor de las hermanas Nara contaba que se encontraba en su casa “a la espera de más exámenes”, recibió cientos de mensajes de personas famosas y anónimas, que le deseaban lo mejor. Y entre todos los mensajes sin dudas uno de los más conmovedores fue el de su propia madre, Nora Colosimo, que expresó a su hija una frase cargada de ternura.

Así fue como, entre todos los comentarios que recibió la empresaria tras contar cómo se encontraba, apareció el de su mamá, que simplemente escribió: “Nena linda de mamá”. Al lado de esa dulce sentencia maternal, Colosimo añadió el clásico emoji del corazón rojo, que es el símbolo inequívico del amor.

El mensaje de la madre de Wanda fue también muy bien recibido por los seguidores de la exintegrante de ¿Quién es la máscara?, que le dieron a la frase de Colosimo cientos de ‘Me gusta’.

Nora Colosimo suele aparecer en las redes de sus dos hijas, Wanda y Zaira en diversas situaciones. También es una abuela muy presente y comparte las actividades que realiza con sus nietos, especialmente cuando se juntan los hijos de Wanda -Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca- y los de Zaira -Malaika y Viggo-.

