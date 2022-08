La agrupación de Trabajadoras Domésticas del Uruguay fulminó a Wanda Nara: "Inhumana y nefasta"

“Con este tema estoy bastante indignada. Me parece nefasta la actitud de Wanda Nara y me parece nefasta ella. Estas cosas no pueden pasar con la cantidad de plata que tiene”, sostuvo.

“Ella vende un personaje y esta actitud es totalmente inhumana, de tratar a una mujer así y dejarla totalmente incomunicada. Tenemos un contacto en común con Carmen y ella ha contado cosas de las que ustedes saben. Nosotros decidimos hacer esto público para que estas cosas no pasen más, hoy es Carmen, mañana puedo ser yo y es en todo el mundo”, agregó la titular de la agrupación de Trabajadoras Domésticas del Uruguay.

“No sos menos por ser empleada doméstica, Wanda se metió con mucha gente y no solamente con Carmen, eso también lo estamos defendiendo. En la familia Icardi hay mucha violencia y en ese entorno, hay cosas que Carmen sabe de infidelidad que no quiere hablar. Para mí, Carmen está amenazada y tiene miedo”, sostuvo González en diálogo con Juan Etchegoyen.

Sobre la problemática, no la limitó a Nara sino que amplió: “Lo que hizo esta mujer con Carmen es imperdonable, y no es algo puntual contra Wanda, sólo que ahora nos enteramos de esto y fuimos contra ella pero esto pasa en diferentes lugares, estamos viendo de hacer una marcha y estamos juntando gente”.