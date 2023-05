La China Suárez habló de su encuentro con Wanda Nara: "No tengo que..."

En medio de la presentación de su película Objetos, la China Suárez habló en Intrusos e hizo referencia a este episodio. "Estoy con mucho trabajo, enfocada en mi trabajo", comenzó diciendo la diosa y también habló de su presente sentimental. "Yo soy de procesos rápidos y dejando atrás lo que tenía que dejar atrás. Estoy bien. Ya estoy más grande, muy tranquila".

La CHINA SUÁREZ habló con Intrusos: "Soy de procesos rápidos, dejé atrás lo que tenía que dejar"

Luego, la China Suárez se refirió a su asistencia a la Bresh y el cruce con Wanda Nara. "Me canso. Fui dos fin de semana y cumplí la cuota", dijo la actriz y Guido Zaffora redobló la apuesta. "Hay mucha gente que te podés cruzar. ¿No te da miedo?" le preguntó el cronista en clara alusión a la empresaria y ella respondió contundente.

"No me da miedo, está todo bien", dijo la China Suárez y Zaffora siguió: "Vas con amigas y te protegen ", dijo y ella redobló la apuesta: "No necesito protegerme de nadie, esta todo bien. Salgo para pasarla bien, para entretenerme, para divertirme y después ya está".