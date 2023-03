¿Reconciliados? El tierno posteo de Wanda Nara para Icardi

"Los extraño", reza el post que dejó deslizar Wanda hacia su ¿ex? marido y a sus pequeñas hijas, luego de que se conociera un rumor que envuelve nuevamente en un escándalo al futbolista.

De acuerdo a un medio turco llamado Kelebek, Icardi habría sido fotografiado saliendo de un boliche de Estambul junto a tres mujeres desconocidas, en el marco de los festejos por un nuevo triunfo con el Galatasaray y tras haberse convertido en el máximo goleador.

De hecho, el jugador había intentado salir antes del local bailable para "despistar" a la prensa, pero se supo que quien estaba escondido detrás de una vicera acompañado de tres mujeres en el sector VIP era el mismísimo Mauro.

En este sentido, la mamá de Francesca e Isabella decidió dejar en claro que no iba a hacer caso a los rumores y que entre ella y el padre de sus hijas no hay ningún inconveniente. Sin ir más lejos, además de publicar que los extrañaba con la tierna foto de los cuatro juntos, la empresaria publicó una frase en sus redes sociales que habla de su presente emocional: "El amor es así... Llega cuando estás listo, se va cuando no es real, vuelve si te pertenece, pero nunca señores, nunca mata a nadie".

Por su parte, el pasado 28 de febrero, Icardi también hizo lo suyo: publicó imágenes inéditas con la mediática, confirmando el regreso y asegurando todo el amor que siente por la mayor de las Nara: "Ella, mi mujer, mi único amor, mi reina en este reino de la vida, la madre de mis hijas. Te Amo".

Confuso, pero sí: se han reconciliado.